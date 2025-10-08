Básquet Formativo: continuidad para las dos zonas y el femenino

El Torneo Oficial de Caballeros y el Torneo Clausura de las Damas organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvieron continuidad entre sábado y domingo.

En diferentes escenarios se jugaron nuevas fechas para las dos Zonas del segundo torneo del año en la rama masculina y también se programaron algunos duelos de femenino.

Los resultados:

Sport Club Trinitarios - Estudiantes

Mini: 47 - 57

U13: 56 - 78

U15: 42 - 76

U17: 49 – 76

Estudiantes - Racing (O)

Mini: 94 - 29

U13: 87 - 33

U15: 63 - 41

U17: 55 - 52

Sport Club Trinitarios - Racing (L)

Mini: 44 - 12

U13: 73 - 75

U15: 40 - 69

U17: 54 - 50

Comercio - Loma Negra

Mini: 20 - 0

U13: 55 - 52

U15: 20 - 0

U17: 64 - 44

Comercio - Ferro

Mini: 0 - 0

U13: 71 - 53

U15: 44 - 67

Loma Negra - El Fortín

Mini: 22 - 44

U13: 60 - 23

U17: 41 - 46

U15 “B”: 0 - 20

U15: 0 - 20

Pueblo Nuevo - Las Flores Básquet

Mini: 54 - 40

U13: 34 - 56

U15: 32 - 55

Independiente - San Martín

U13: 59 - 82

U15: 37 - 32

U17: 68 - 42

Femenino

Racing (L) - El Fortín

U17: 40 – 47

Comercio – Loma Negra

U15: 45 – 38