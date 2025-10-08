Básquet Formativo: continuidad para las dos zonas y el femenino

El Torneo Oficial de Caballeros y el Torneo Clausura de las Damas organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvieron continuidad entre sábado y domingo.
En diferentes escenarios se jugaron nuevas fechas para las dos Zonas del segundo torneo del año en la rama masculina y también se programaron algunos duelos de femenino.
Los resultados:
Sport Club Trinitarios - Estudiantes
Mini: 47 - 57
U13: 56 - 78
U15: 42 - 76
U17: 49 – 76
Estudiantes - Racing (O)
Mini: 94 - 29
U13: 87 - 33
U15: 63 - 41
U17: 55 - 52
Sport Club Trinitarios - Racing (L)
Mini: 44 - 12
U13: 73 - 75
U15: 40 - 69
U17: 54 - 50
Comercio - Loma Negra
Mini: 20 - 0
U13: 55 - 52
U15: 20 - 0
U17: 64 - 44
Comercio - Ferro
Mini: 0 - 0
U13: 71 - 53
U15: 44 - 67
Loma Negra - El Fortín
Mini: 22 - 44
U13: 60 - 23
U17: 41 - 46
U15 “B”: 0 - 20
U15: 0 - 20
Pueblo Nuevo - Las Flores Básquet
Mini: 54 - 40
U13: 34 - 56
U15: 32 - 55
Independiente - San Martín
U13: 59 - 82
U15: 37 - 32
U17: 68 - 42
Femenino
Racing (L) - El Fortín
U17: 40 – 47
Comercio – Loma Negra
U15: 45 – 38