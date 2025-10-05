Fútbol Local: la 9° fecha, con actividad parcial y el "Bata" líder | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:44hs
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:44hs
 5 de Octubre de 2025 | 19:04

Fútbol Local: la 9° fecha, con actividad parcial y el "Bata" líder

Tres partidos debieron ser suspendidos este domingo debido a las consecuencias de las malas condiciones climáticas y los daños causados por el temporal, pero en los partidos que se jugaron, festejaron Estudiantes, El Fortín y San Martín.

Foto: Analía Páez

La Liga de Fútbol de Olavarría se vio obligada a modificar la programación de la 9° fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” que debía jugarse este domingo y que sólo tuvo actividad parcial.

 

Las malas condiciones climáticas obligaron la suspensión de los cruces entre Loma Negra vs Ferro, Hinojo vs Espigas y San Martín vs Embajadores y se jugaron tres partidos en la Ciudad.

 

El “Clásico de los Clásicos” fue para Estudiantes con un gol en la última jugada y es líder momentáneo hasta que se complete la fecha.

 

Por otro lado, El Fortín volvió al triunfo que le era esquivo desde la primera fecha y San Martín le adjudicó la segunda derrota seguida a Municipales en el Pozo Serrano.

 

Los resultados:

En Primera

Racing 0 – 1 (Leandro Castares) Estudiantes

Colonias y Cerros 0 – 6 (Leonardo Benito, Rodrigo Garro -2-, Alejandro Bianciotto, Emanuel Tévez y Axel Arce) El Fortín

San Martín 1 (Santiago Colo) – 0 Municipales

Loma Negra – Ferro (postergado)

Hinojo – Espigas (postergado)

Sierra Chica – Embajadores (postergado)

 

En Reserva

Racing – Estudiantes

 (postergado)

Colonias y Cerros 2 – 2 El Fortín

San Martín – Municipales (postergado)

Loma Negra – Ferro (postergado)

Hinojo – Espigas (postergado)

Sierra Chica – Embajadores (postergado)

 

