Tandil: nuevo pedido de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

A poco más de un mes del asesinato de Milagros Quenaipe en la ciudad bonaerense de Tandil, ocurrido durante la mañana del 31 de agosto, familiares, amigos y vecinos volvieron a movilizarse este fin de semana para reclamar justicia y extender el pedido por mayor seguridad.

“Justicia por Mili, no nos dejen solos”, gritó con fuerza César Quenaipe, el padre de la joven, mientras el grupo respondió con un sentido “Mili está presente”.

La marcha, encabezada por los padres de la joven, partió minutos después de las 18 desde la esquina de Rodríguez y Uriburu, detrás de una bandera con la leyenda “Justicia por Mili”. A paso lento, avanzó desde el punto donde sucedió el hecho hacia la Municipalidad, donde volvieron a llevar su pedido, de acuerdo con El Eco de Tandil.

Una vez finalizada la convocatoria, César Quenaipe confirmó a ese medio que el fiscal que lleva adelante la instrucción penal preparatoria solicitó la prisión preventiva para que el imputado, Wilson Sánchez (23), permanezca privado de su libertad hasta el día del juicio.

En ese sentido, consideró que aguardarán conocer la fecha en que se produzca el debate, que podría demorarse, según estimó, entre ocho y diez meses. Y ratificó que continuarán con el reclamo y convocando a movilizaciones “para recordar a Mili, ahora tenemos que vivir del recuerdo; ya estamos condenados nosotros”.

Durante la movilización, el padre agradeció la presencia de todas las personas que se sumaron a la convocatoria, pero lamentó la poca adhesión de los vecinos. “Me parece que la ciudad de Tandil nos está dando la espalda”, dijo. Sin embargo, garantizó: “No voy a bajar los brazos”, “voy a seguir adelante”, con el pedido de una “buena justicia para mi hija” y para que “haya más seguridad”.

Sostuvo que es momento de esperar para conocer la suerte procesal del detenido y deseó que “lo condenen de por vida”, y comparó: “A nosotros ya nos condenaron de por vida”.

El crimen de Milagros Quenaipe

Tal como informó agencia DIB, el crimen de Milagros Quenaipe, de 18 años, sacudió a Tandil. La joven recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu. Wilson Sánchez, de 23 años, hirió a otro joven y luego arremetió contra Quenaipe, provocándole la muerte. Las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el autor.

A través de la visualización de las imágenes almacenadas por el Centro de Monitoreo de Tandil, los investigadores lograron establecer que tras huir el autor del hecho había ingresado a un domicilio ubicado en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. Allí la policía concretó la aprehensión del joven de 23 años.

Un amplio rastrillaje permitió dar con el arma blanca que le ocasionó la herida mortal a Quenaipe, la misma que el asesino utilizó previamente para herir a otro joven por la espalda. (DIB)