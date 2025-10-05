Fútbol Local: el clásico fue "Bataraz" en la última pelota

En el Buglione Martinese, Racing recibió a Estudiantes en uno de los duelos que sí se jugó de la 9° fecha del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con festejo visitante.

El "Bataraz" derrotó 1 a 0 a Racing en condición de visitante con un gol en la última jugada del partido y es líder momentáneo hasta que se complete la programación.

Leandro Castarés en la última pelota de un partido donde no había pasado nada se visitó de héroe y le dio la victoria a los dirigidos por Mauricio Peralta.

Iban 93 minutos cuando el defensor, ingresado minutos antes, saltó más alto que todos en el primer palo tras una jugada preparada desde un córner desde la izquierda y venció la defensa “Chaira” en la única llegada clara que tuvo el clásico de la Ciudad.

Habían sido parejas las acciones en el estadio racinguistas, ninguno de los dos equipos apostó demasiado en la ventosa tarde dominical y las llegadas de peligro escasearon, pero Estudiantes se quedó con el premio mayor y ahora es líder hasta que se complete la fecha.

La nota de los más de 90 minutos disputados fue la lesión de Gastón Borda que promediando la primera mitad debió retirarse en camilla por una molestia en una de sus rodillas.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lucas Jara

Racing (0): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Nicolás Grigera, Ayrton Palmieri, Maximiliano Torres; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri (R. Garabento), Gianfranco Cataldi (I. Baldo); Matías Ordozgoiti, Uriel Mormando (J. Galmez); Luciano Rojas. DT- Roberto Tucker

Estudiantes (1): Julián Masson; Rodrigo Alonso, Manuel Garrido (L. Castarés), Leonardo Vitale, Mariano Borda; Gerónimo Candia, Gastón Borda (E. Sbardolini); Diego San Julián, Franco Peralta (L. Crivelli); Bruno Peralta (L. Vides); Joaquín Stular (L. Ferrara). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Palmieri, Cataldi, Scacheri (RAC); Garrido, Vitale, San Julián, Peralta, F. (CAE)

Expulsados: No hubo

Goles: 45´+3 ST Leandro Castarés (CAE)