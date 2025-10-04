Liga Pre-Federal: derrota para el “Bata” en el Gigante de Villa Italia

Estudiantes completó la 8° fecha de la Liga Pre-Federal en Tandil y no logró la victoria para sumar su segunda derrota seguida.

El “Bataraz” cayó 80 a 66 ante Unión y Progreso en el Gigante de Villa Italia y sigue sin poder ganar como visitante en el certamen que otorga clasificación a la Liga Federal. Federico Marín con 22 puntos fue el goleador del partido.

En un partido de trámite parejo, el equipo de Olavarría no logró sostener la ventaja lograda en la primera mitad y tras un tercer periodo de baja efectividad, emparejó las acciones en los diez minutos finales, pero no le alcanzó para sumar su primer festejo en la ruta.

Federico Marín, determinante en los primeros 20 minutos, no terminó en cancha por sanción disciplinaria en el cuarto final y eso lo aprovechó Unión y Progreso para controlar su ventaja y llegar a escolta de la Zona Sur.

Síntesis Unión y Progreso – Estudiantes:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros:

Unión y Progreso (80): Barroso (21), Dupin (13), Zazpe (15), Leal (16), Vergara (5) -FI- Tomé (0), Trapote (0), Krüger Rolls (2), Tracana (8), Theill (0). DT- Álvaro Castiñeira

Estudiantes (66): Callegaro (6), Silveyra (4), Lorenzo (15), Masson (7), Marín (22) -FI- Cuadrillero (0), San Martín (0), Dilascio (9), Framiñan (3). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 14 – 15; 36 – 39; 64 – 50 y 80 – 66.