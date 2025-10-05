Básquet Femenino: arrancó el Torneo Clausura Regional | Infoeme
Básquet Femenino: arrancó el Torneo Clausura Regional

En el transcurso del domingo dio comienzo el Torneo Clausura Regional para la Primera División Femenina y fue con el estreno de dos equipos.

Fotos: Prensa ABO

Luego de la consagración de Independiente, la Asociación de Básquet de Olavarría programó el segundo torneo del año para la máxima categoría femenina que inició en el Willy Matos.

 

Con Pueblo Nuevo y Racing de La Madrid como nuevos equipos invitados, se jugó la 1° fecha del Torneo Clausura Regional en el gimnasio lamatritense con festejos para Ferro, El Fortín y Henderson.

 

La programación inició con el triunfo de Ferro por 51 a 29 ante Pueblo Nuevo en el estreno de las “Lobas” en competencias femeninas. Yulisa Orchiani y Máxima Mereles fueron las goleadoras con 17 puntos cada una.

 

Henderson venció a Almaceneros en el segundo duelo de la fecha. Fue 63 a 37 con 23 puntos de ----, en el equipo perdedor, como jugadora destacada.

 

 

Por último, Racing de La Madrid tuvo su debut y no pudo ante El Fortín que se impuso 49 a 37. Sofía Irigoyen con 18 puntos fue la máxima anotadora.

 

