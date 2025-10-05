Temporal en Olavarría: precipitación registrada, destrozos y otra alerta

Tras la intensa tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el marco de una alerta naranja, Defensa Civil del Municipio recibió decenas de llamados por destrozos. También se recordó la advertencia vigente para la tarde de este domingo.

Por un lado, para las 21 horas del sábado se habían medido 17, 5 mm de lluvia. En tanto, este domingo la Unidad Meteorológica Local registró un total de 33.4 mm de precipitación en las últimas horas.

Asimismo, se observaron vientos constantes de 62 km/h y ráfagas máximas de 89 km/h (19:20 hs aprox.).

En este sentido, en el transcurso de la jornada se recibieron llamados por destrozos y caída de árboles en la vía pública:

• Saavedra y Lamas: poste de luz caído.

• Alsina y Juan XXIII: palo en la vía pública.

• Calle 10 bis y Urquiza: cable sobre la cinta asfáltica.

• Rivadavia 900: poste de luz en la vía pública.

• Loma Negra, calle Perón 1678: voladura de techo.

• Calle Errecarte y Cochitué: plantas caídas sobre la calzada.

• Enlace Néstor Kirchner km 11: plantas caídas sobre la ruta.

• Ruta 51, acceso a Santa Luisa: plantas caídas en la vía pública.

Por otro lado, anunciaron que va a estar cerrado el ingreso a “La Isla” por cuestiones de seguridad, ya que hubo bastantes árboles afectados por la tormenta.

Cabe aclarar que para la tarde de este domingo rige una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos para Olavarría y la región.

Según el SMN, "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".