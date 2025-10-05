Con la Fiesta de la Kerb, Colonia San Miguel continúa celebrando su 144° aniversario

Colonia San Miguel celebró días atrás su aniversario 144 con un acto protocolar que contó con la presencia de funcionarios municipales, referentes de numerosas instituciones y comunidad en general.
Los festejos y actividades alusivas continuarán este domingo, con la realización de la tradicional Kerb como principal evento.
Conocé el cronograma de la Fiesta de la Kerb en Av. San Miguel Arcángel
- 11:00 horas: Apertura de la Fiesta de la Kerb.
- 12:00 horas: Ventas de comidas típicas, artesanías y distintos puestos a partir del mediodía, sobre avenida San Miguel Arcángel.
- 13:30 horas: Acto inaugural, palabras de apertura e ingreso de las banderas: Sociedad de Fomento “Los amigos”, Jardín de Infantes N° 920, Escuela N°5 “Independencia Argentina”, Anexo de la Escuela de Educación Media N°2, Iglesia, Centro de Jubilados, Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, Club Independiente, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, Ballet de la Dulce Vida de Mar del Plata, Ballet Vesna de Azul, Ballet Municipal de Danzas Alemanas Bir Bringen Freude y spicheros de Coronel Suárez. Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Jeremías Solís y del Himno Nacional Alemán interpretado por Ricardo Horvath, acompañados de su acordeón con la voz de Norma Schwindt.
- 14:45 horas: Actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yesica Smith y Micaela Baier.
- 15:15 horas Actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul a cargo del profesor Carlos Schell.
- 15:45 horas: Actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata a cargo de su director Jorge “Niki” Brown Stickar, con las profesoras del grupo infanto-juvenil María Ortiz Kilp y Macarena Heim Stoessel.
- 16:15 horas. Actuación de apertura Banda Alemana Ritmo Inmigrante, de Santa Anita, Entre Ríos.
- 16:45 horas. Segunda actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata.
- 17:00 horas. Segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul.
- 17:20 horas. Comienza a tocar la banda “Ritmo inmigrante”.
- 17:30 horas. Corte de la Torta Rusa gigante y se reparte al público, acompañada de la música de la orquesta.
- 18:00 horas. Segunda actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”.
- 18:30 horas. Gran cierre de la fiesta con el show del spitcher a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez acompañados de la música de la Banda “Ritmo Inmigrante”.