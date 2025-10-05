Con la Fiesta de la Kerb, Colonia San Miguel continúa celebrando su 144° aniversario

Colonia San Miguel celebró días atrás su aniversario 144 con un acto protocolar que contó con la presencia de funcionarios municipales, referentes de numerosas instituciones y comunidad en general.

Los festejos y actividades alusivas continuarán este domingo, con la realización de la tradicional Kerb como principal evento.

Conocé el cronograma de la Fiesta de la Kerb en Av. San Miguel Arcángel