Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría finalmente volvió a las canchas y jugó la programación varias veces suspendida en sus tres categorías.
En diferentes escenarios, se completó la 3° fecha del Clausura para las categorías +42 y +56, mientras que fue el turno de la 4° en +50, programación que había sido suspendida en dos ocasiones debido a las persistentes malas condiciones climáticas que ha estado sufriendo la Ciudad.
Los resultados:
+42:
Molino Viejo 3 (Giles Maximiliano (2-, Sveruaga Daniel) – 0 10 de Junio
Villa Aurora 0 – 4 (Contreras German, Cos Luciano (2-, Giacomaso Mario) Mariano Moreno
Villa Magdalena 0 – 0 Amanecer Argentino
San Martín 2 (Fernandez Juan Recci Fernando) – 1 (Bossi Jorge) Deportivo Olavarría
Ferro Sénior 2 (Martínez Marcelo, Quintana Raul) – 1 (Paroli Martín) Santa Luisa
La Candela 2 Sandini Eugenio Zibecchi Juan – 2 (Montiel Carlos, Sparaino Emiliano)
El Provincial
Loma Negra 1 (García Gerardo) – 0 Deportivo Fran
Defensores de Hinojo 2 (Cejas Ezequiel, Savage Alfredo) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Libre: Hinojo
+50:
Peña de Boca 2 (Colombo Jose Ducca Alejandro) – 1 (Vela Alejandro) Los Tigres (Suspendido)
Metalúrgica Cabrera 3 (Andreu Alfredo Di Lorenzo Nicolas Merlos Oscar) – 1 (Samarelle Pablo) Amparo Castro
Agrupación Malvinas 3 (Arriaran Jose Ibarra Jose Perfetto Carlos) – 2 (Barrionuevo Leonardo, Cardilo Mariano) La Candela
Truck Vial 0 – 1 (Flecha Esteban) Gomería El Pana
Carboneros 0 – 1 (Marín Fabricio) Pueblo Nuevo
Libre: Los Robles
+56:
Veteranos Continentales 4 Bonavetti Fausto, Luguercio Rubén -2-, Verón Raul) – 2 Aguirre Osvaldo Coppero Julio El Fortín
Pueblo Nuevo 1 (Robledo Alfredo) – 1 (Ivaldo Mario, Pratula Hugo) Sociedad de Fomento Mariano Moreno
La Candela 0 – 3 (Blanco Fabio, Pedroso Carlos, Salvareschi Hugo) Carboneros
Truck Vial 1 Delippo Juan – 1 (Cucaresse Carlos) Agrupación Malvinas
La Tradición 2 Nicora Miguel Quintana José) – 2 (Alcorta Alberto, Gómez Alejandro) Viajantes
Independiente 2 (Paredes Ricardo -2-) – 2 (Picholo Javier, Villarruel Carlos) Espigas
Hinojo 1 (Román Luis) – 1 (Belo Mario) Defensores de Hinojo
Fuente: prensa F.O.S.