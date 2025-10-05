Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría finalmente volvió a las canchas y jugó la programación varias veces suspendida en sus tres categorías.

En diferentes escenarios, se completó la 3° fecha del Clausura para las categorías +42 y +56, mientras que fue el turno de la 4° en +50, programación que había sido suspendida en dos ocasiones debido a las persistentes malas condiciones climáticas que ha estado sufriendo la Ciudad.

Los resultados:

+42:

Molino Viejo 3 (Giles Maximiliano (2-, Sveruaga Daniel) – 0 10 de Junio

Villa Aurora 0 – 4 (Contreras German, Cos Luciano (2-, Giacomaso Mario) Mariano Moreno

Villa Magdalena 0 – 0 Amanecer Argentino

San Martín 2 (Fernandez Juan Recci Fernando) – 1 (Bossi Jorge) Deportivo Olavarría

Ferro Sénior 2 (Martínez Marcelo, Quintana Raul) – 1 (Paroli Martín) Santa Luisa

La Candela 2 Sandini Eugenio Zibecchi Juan – 2 (Montiel Carlos, Sparaino Emiliano)

El Provincial

Loma Negra 1 (García Gerardo) – 0 Deportivo Fran

Defensores de Hinojo 2 (Cejas Ezequiel, Savage Alfredo) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Libre: Hinojo

+50:

Peña de Boca 2 (Colombo Jose Ducca Alejandro) – 1 (Vela Alejandro) Los Tigres (Suspendido)

Metalúrgica Cabrera 3 (Andreu Alfredo Di Lorenzo Nicolas Merlos Oscar) – 1 (Samarelle Pablo) Amparo Castro

Agrupación Malvinas 3 (Arriaran Jose Ibarra Jose Perfetto Carlos) – 2 (Barrionuevo Leonardo, Cardilo Mariano) La Candela

Truck Vial 0 – 1 (Flecha Esteban) Gomería El Pana

Carboneros 0 – 1 (Marín Fabricio) Pueblo Nuevo

Libre: Los Robles

+56:

Veteranos Continentales 4 Bonavetti Fausto, Luguercio Rubén -2-, Verón Raul) – 2 Aguirre Osvaldo Coppero Julio El Fortín

Pueblo Nuevo 1 (Robledo Alfredo) – 1 (Ivaldo Mario, Pratula Hugo) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

La Candela 0 – 3 (Blanco Fabio, Pedroso Carlos, Salvareschi Hugo) Carboneros

Truck Vial 1 Delippo Juan – 1 (Cucaresse Carlos) Agrupación Malvinas

La Tradición 2 Nicora Miguel Quintana José) – 2 (Alcorta Alberto, Gómez Alejandro) Viajantes

Independiente 2 (Paredes Ricardo -2-) – 2 (Picholo Javier, Villarruel Carlos) Espigas

Hinojo 1 (Román Luis) – 1 (Belo Mario) Defensores de Hinojo

Fuente: prensa F.O.S.