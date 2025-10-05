Liga Nacional: Ferro sigue de racha y ganó en Chivilcoy

En la noche del sábado, Ferro sumó su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones al arruinarle el estreno como local en la máxima categoría del básquet nacional a Racing de Chivilcoy.

En el Grilón Arena, el “Verdolaga” se impuso 89 a 79 a Racing en un duelo que inició dominando, pasó a ceder ante el local y en los últimos minutos logró una gran reacción para evitar la derrota.

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez completó 9 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 23:12 minutos en la cancha.