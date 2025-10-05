Liga Nacional: Ferro sigue de racha y ganó en Chivilcoy | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:44hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:44hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 5 de Octubre de 2025 | 15:29

Liga Nacional: Ferro sigue de racha y ganó en Chivilcoy

La Liga Nacional sigue adelante con la primera semana de la temporada 25/26 y en Chivilcoy se produjo el estreno como local de Racing que no pudo ante el Ferro Carril Oeste de Alejandro Diez.

Foto: prensa Ferro

En la noche del sábado, Ferro sumó su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones al arruinarle el estreno como local en la máxima categoría del básquet nacional a Racing de Chivilcoy.

 

En el Grilón Arena, el “Verdolaga” se impuso 89 a 79 a Racing en un duelo que inició dominando, pasó a ceder ante el local y en los últimos minutos logró una gran reacción para evitar la derrota.

 

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez completó 9 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 23:12 minutos en la cancha.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME