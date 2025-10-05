El bicampeonato deberá esperar, Chingotto y Galán perdieron  | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:44hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:44hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 5 de Octubre de 2025 | 17:09

El bicampeonato deberá esperar, Chingotto y Galán perdieron 

En la despedida del P1 de Rotterdam, Federico Chingotto y Alejandro Galán no pudieron sumar su segundo título seguido ya que cayeron ante los N°1.

Foto: Premier Pádel

Terminó el decimoctavo torneo de Premier Pádel de la temporada y fue con derrota en la Final para la pareja del olavarriense y el madrileño.

 

Chingotto y Galán perdieron 6/3 y 7/6 ante Arturo Coello y Agustín Tapia en el cierre de la competencia en Países Bajos.

 

La definición que concluyó en 1:32 minutos a favor de los líderes del ranking, impidió el primer bicampeonato del 2025 para la "Chingalán".

 

Sin mucho descanso, Federico Chingotto y Alejandro Galán se preparan para debutar en Milán, otro de los torneos que reparte 1000 puntos de Premier Pádel.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME