El bicampeonato deberá esperar, Chingotto y Galán perdieron 

Terminó el decimoctavo torneo de Premier Pádel de la temporada y fue con derrota en la Final para la pareja del olavarriense y el madrileño.

Chingotto y Galán perdieron 6/3 y 7/6 ante Arturo Coello y Agustín Tapia en el cierre de la competencia en Países Bajos.

La definición que concluyó en 1:32 minutos a favor de los líderes del ranking, impidió el primer bicampeonato del 2025 para la "Chingalán".

Sin mucho descanso, Federico Chingotto y Alejandro Galán se preparan para debutar en Milán, otro de los torneos que reparte 1000 puntos de Premier Pádel.