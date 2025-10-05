Liga Sudamericana: ganó Oberá y va por la clasificación | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025
 deportes
 Básquet
 5 de Octubre de 2025

Liga Sudamericana: ganó Oberá y va por la clasificación

Segunda presentación de Oberá Tenis Club en la Liga Sudamericana y fue con un importante triunfo para seguir con chances de clasificación al Final Four.

Foto: prensa FIBA

Oberá Tenis Club se recuperó rápido de la derrota en el debut de la segunda cita de importancia a nivel continental y en su segunda presentación, logró quedarse con la victoria.

 

El “Celeste” superó a Baurú por un claro 77 a 59 por la segunda fecha del Grupo A y siguen con chances de clasificación. Los dirigidos por Fabio Demti necesitan ganar por más de 7 puntos para no depender de nadie y asegurar su presencia en el Final Four.

 

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni completó 17:03 minutos con 8 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 1 tapa y Agustín Brocal aportó 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 27:16 minutos.

 

Este domingo irán por la clasificación a la Final Four este domingo ante Jorge Guzmán.

 

