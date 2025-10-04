Torneo Zonal U17: Olavarría, sin victorias en el Amadeo Bellingeri | Infoeme
Torneo Zonal U17: Olavarría, sin victorias en el Amadeo Bellingeri

Durante toda la jornada del sábado, en Olavarría se completó el Torneo Zonal U17 Femenino donde el selectivo local no logró victorias. Tres Arroyos fue el campeón.

Fotos: Prensa ABO

En el Amadeo Bellingeri, con la organización de la Asociación de Básquet de Olavarría y la fiscalización de la Federación Bonaerense de Básquet, tuvo lugar el Torneo Zonal U17 Femenino de Selecciones sin suerte para el equipo local que no conoció de festejos.

 

La competencia clasificatoria al Torneo Provincial que se jugó en la modalidad de “todos contra todos” en una única jornada por la presencia de solo tres selectivos consagró a Tres Arroyos que festejó en sus dos presentaciones.

 

 

Olavarría por su parte no logró victorias en el gimnasio “Fortinero”. Cayó en primer turno ante el a posteriori campeón y luego, ante Necochea.

 

Los resultados:

Olavarría 35 – 60 Tres Arroyos

Olavarría 41 – 58 Necochea

Necochea 59 – 63 Tres Arroyos

 

Síntesis Olavarría – Necochea:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros:

Olavarría (41): Castañares (6), Hernández (8), Becker (6), Preysegger (2), Panzardi (2) -FI- Loza Bavio (6), García Maroa (2), Chávez (2), Barrera (0), Requena (3), Dos Santos (0), Salvi Boullosa (4). DT- Gerardo Barrera

Necochea (58): Martínez (5), Frugones (2), Saldungaray (2), Medinaveitia (10), Coria (4) -FI- Rosato (0), Safenreiter (15), Peralta Romero (0), Deisineder (8), Dahul (2), Moscuzza (6), Pecar (4). DT- LArancón Ruiz

Parciales: 9 - 12; 21 – 28; 30 – 49 y 41 – 58  

 

