Golf: Lamas, Tamame, Matharán y Vega ganaron la Laguneada

En el campo de golf del Parque Guerrero se llevó a cabo la Laguneada 18 hoyos Torneo “Dunlop” y fue con la participación de 10 equipos.

Diez equipos de cuatro jugadores cada uno participaron de la actividad sabatina donde se consagraron José Lamas, Jesús Tamame, Federico Matharan y Walter Vega con 126 golpes tras ser favorecidos en el desempate automático.

Julio López, Guillermo López, Owen Lospinoso e Iván Recabarren y Virginia Bevegno, Alberto Duarte, Omar Schamberger y Segio Yakiche fueron los equipos que completaron el podio.

La actividad continuará el miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

Fuente: prensa CAE