Lunes 06 de Octubre 2025
Lunes 06 de Octubre 2025
Olavarría
 4 de Octubre de 2025

Golf: Lamas, Tamame, Matharán y Vega ganaron la Laguneada

Antes de las intensas lluvias que azotan la Ciudad, hubo golf en el Club Estudiantes con la disputa de la tradicional actividad sabatina. La victoria fue para José Lamas, Jesús Tamame, Federico Matharan y Walter Vega.

En el campo de golf del Parque Guerrero se llevó a cabo la Laguneada 18 hoyos Torneo “Dunlop” y fue con la participación de 10 equipos.

 

Diez equipos de cuatro jugadores cada uno participaron de la actividad sabatina donde se consagraron José Lamas, Jesús Tamame, Federico Matharan y Walter Vega con 126 golpes tras ser favorecidos en el desempate automático.

 

Julio López, Guillermo López, Owen Lospinoso e Iván Recabarren y Virginia Bevegno, Alberto Duarte, Omar Schamberger y Segio Yakiche fueron los equipos que completaron el podio.

 

La actividad continuará el miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

 

Fuente: prensa CAE

 

