Pedro De la Vega volvió al gol y Seattle Sounders al triunfo

La máxima categoría del fútbol estadounidense sigue adelante con la Fase Regular de las Conferencias y en el Oeste, Seattle Sounders volvió al triunfo con gol de Pedro De la Vega.

Los Sounders, que no ganaban desde que se impusieron al Inter Miami en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto, se quedó con el clásico y derrotó 1 a 0 a Portland Timbers en el clásico de Cascadia.

Pedro De la Vega fue el autor del único gol del partido a los 16 minutos de la primera parte luego de a una buena combinación con Alex Roldán y Jesús Ferreira y cortó una racha de 11 partidos sin triunfos para el Rave Green en condición de visitante.

El olavarriense que había sido titular, dejó el campo de juego a los 69´.

El gol de De la Vega: