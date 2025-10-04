Chingotto y Galán van por el bicampeonato en Países Bajos

La pareja del olavarriense y el madrileño aseguró su presencia en una nueva Final del circuito de Premier Pádel y buscará, por primera vez en la temporada, levantar el título por segunda semana seguida.

Chingotto y Galán derrotaron, en Semifinales, a Juan Lebron y Franco Stupaczuk en el cierre de la jornada sabatina. Fue 6/3 y 7/5 en 1:40 minutos en el 20x10.

Para completar la semana el Países Bajos y en la despedida del Rotterdam Ahoy, el P1 enfrentará a la “Chingalán” frente a Arturo Coello y Agustín Tapia.