Chingotto y Galán van por el bicampeonato en Países Bajos | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:42hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:42hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 4 de Octubre de 2025 | 18:38

Chingotto y Galán van por el bicampeonato en Países Bajos

En el transcurso de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron la clasificación a la Final del P1 de Rotterdam y buscarán su segundo título consecutivo en la temporada.

Foto: Premier Pádel

La pareja del olavarriense y el madrileño aseguró su presencia en una nueva Final del circuito de Premier Pádel y buscará, por primera vez en la temporada, levantar el título por segunda semana seguida.

 

Chingotto y Galán derrotaron, en Semifinales, a Juan Lebron y Franco Stupaczuk en el cierre de la jornada sabatina. Fue 6/3 y 7/5 en 1:40 minutos en el 20x10.

 

Para completar la semana el Países Bajos y en la despedida del Rotterdam Ahoy, el P1 enfrentará a la “Chingalán” frente a Arturo Coello y Agustín Tapia.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME