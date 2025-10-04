Estudiantes, en Quinta, el primer campeón del año | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:42hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:42hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 4 de Octubre de 2025 | 20:38

Estudiantes, en Quinta, el primer campeón del año

Después de varios intentos y otras postergaciones, concluyó una nueva fecha del Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi” en la jornada de este sábado y fue con el primer festejo de campeón. Estudiantes logró el título en Décima.

Fotos: Prensa CAE // Andrés Arouxet

La Liga de Fútbol de Olavarría logró terminar la 8° fecha del segundo torneo del año para las categorías formativas y conoció a su primer campeón del 2025.

 

Estudiantes en Quinta División goleó y se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura y, por haberse adjudicado también el Apertura, se consagró el mejor equipo del 2025.

 

 

Además, se terminaron los duelos del “Clásico del Riel” con mayoría de festejos “carboneros” entre la noche del viernes y la mañana del sábado en el cruce que había iniciado una semana atrás.

 

 

Por último, Embajadores, San Martín e Hinojo lograron sumar de a tres en todas sus presentaciones.

 

Los resultados:

En Décima:

San Martín 2 – 0 Sierra Chica

El Fortín 4 – 0 Ferro 

Municipales 0 – 6 Embajadores

 

En Novena:

El Fortín 4 – 0 Ferro 

Municipales 0 – 6 Embajadores

 

En Octava:

Ferro 2 – 0 El Fortín

Hinojo 1 – 0 Colonias y Cerros

Municipales 0 – 1 Embajadores

 

 

En Séptima:

Ferro 3 – 0 El Fortín

Estudiantes 3 – 1 Luján 

Embajadores 3 – 2 Embajadores B

 

En Sexta:

Ferro 4 – 0 El Fortín 

Estudiantes 10 – 0 Luján 

Embajadores 3 – 0 Municipales

 

En Quinta:

Estudiantes 10 – 1 Luján 

San Martín 2 – 0 Sierra Chica

Embajadores 3 – 1 Municipales

 

Torneo Proyección

En Décima:

El Fortín 1 – 1 Ferro

 

En Novena:

El Fortín 1 – 1 Ferro 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME