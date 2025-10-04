Estudiantes, en Quinta, el primer campeón del año

La Liga de Fútbol de Olavarría logró terminar la 8° fecha del segundo torneo del año para las categorías formativas y conoció a su primer campeón del 2025.

Estudiantes en Quinta División goleó y se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura y, por haberse adjudicado también el Apertura, se consagró el mejor equipo del 2025.

Además, se terminaron los duelos del “Clásico del Riel” con mayoría de festejos “carboneros” entre la noche del viernes y la mañana del sábado en el cruce que había iniciado una semana atrás.

Por último, Embajadores, San Martín e Hinojo lograron sumar de a tres en todas sus presentaciones.

Los resultados:

En Décima:

San Martín 2 – 0 Sierra Chica

El Fortín 4 – 0 Ferro

Municipales 0 – 6 Embajadores

En Novena:

El Fortín 4 – 0 Ferro

Municipales 0 – 6 Embajadores

En Octava:

Ferro 2 – 0 El Fortín

Hinojo 1 – 0 Colonias y Cerros

Municipales 0 – 1 Embajadores

En Séptima:

Ferro 3 – 0 El Fortín

Estudiantes 3 – 1 Luján

Embajadores 3 – 2 Embajadores B

En Sexta:

Ferro 4 – 0 El Fortín

Estudiantes 10 – 0 Luján

Embajadores 3 – 0 Municipales

En Quinta:

Estudiantes 10 – 1 Luján

San Martín 2 – 0 Sierra Chica

Embajadores 3 – 1 Municipales

Torneo Proyección

En Décima:

El Fortín 1 – 1 Ferro

En Novena:

El Fortín 1 – 1 Ferro