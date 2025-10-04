Estudiantes, en Quinta, el primer campeón del año

La Liga de Fútbol de Olavarría logró terminar la 8° fecha del segundo torneo del año para las categorías formativas y conoció a su primer campeón del 2025.
Estudiantes en Quinta División goleó y se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura y, por haberse adjudicado también el Apertura, se consagró el mejor equipo del 2025.
Además, se terminaron los duelos del “Clásico del Riel” con mayoría de festejos “carboneros” entre la noche del viernes y la mañana del sábado en el cruce que había iniciado una semana atrás.
Por último, Embajadores, San Martín e Hinojo lograron sumar de a tres en todas sus presentaciones.
Los resultados:
En Décima:
San Martín 2 – 0 Sierra Chica
El Fortín 4 – 0 Ferro
Municipales 0 – 6 Embajadores
En Novena:
El Fortín 4 – 0 Ferro
Municipales 0 – 6 Embajadores
En Octava:
Ferro 2 – 0 El Fortín
Hinojo 1 – 0 Colonias y Cerros
Municipales 0 – 1 Embajadores
En Séptima:
Ferro 3 – 0 El Fortín
Estudiantes 3 – 1 Luján
Embajadores 3 – 2 Embajadores B
En Sexta:
Ferro 4 – 0 El Fortín
Estudiantes 10 – 0 Luján
Embajadores 3 – 0 Municipales
En Quinta:
Estudiantes 10 – 1 Luján
San Martín 2 – 0 Sierra Chica
Embajadores 3 – 1 Municipales
Torneo Proyección
En Décima:
El Fortín 1 – 1 Ferro
En Novena:
El Fortín 1 – 1 Ferro