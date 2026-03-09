Vuelve el Cine Móvil con una función en el Campus Universitario

La Facultad de Ciencias Sociales invitó a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo Cine Móvil Unicen, una propuesta cultural que regresa a Olavarría con una función especial al aire libre que se enmarca en el cronograma de marzo por la memoria.

La actividad se realizará el viernes 13 de marzo a las 19.30 horas en el Complejo Universitario Olavarría, ubicado en Avenida del Valle 5737. En esta oportunidad se proyectará la película “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

La función será al aire libre y con entrada gratuita, por lo que se invita a las y los asistentes a acercarse con reposera y/o manta para disfrutar de la proyección.

La propuesta forma parte del programa Cine Móvil Unicen, una iniciativa que busca acercar el cine a distintos espacios de la comunidad y promover el encuentro cultural en el ámbito universitario.

La actividad es organizada con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, el Espacio INCAA UNICEN, Cultura UNICEN, el Área de Derechos Humanos de UNICEN, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y distintas unidades académicas de la universidad, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería junto al Jardín Maternal Upa La Lá y la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

Sinopsis

"El agente secreto" (2025) narra la historia de un profesor universitario (Wagner Moura) que en los años 70 llega a una ciudad costera durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo y huyendo de un turbulento pasado político, pero pronto se descubre vigilado y perseguido sin escapatoria de las garras de la corrupción.

Fue nominada a 4 Oscar incluyendo Mejor Película y resultó ganadora de 2 Premios Globo de Oro incluyendo Mejor Actor.