Brutal femicidio en Tandil: detienen a un hombre por el asesinato de una joven de 18 años

Un crimen sacude a la comunidad de Tandil desde este domingo a la mañana, tras el horario de salida de los boliches. La víctima, una mujer de 18 años, fue asesinada en Rodríguez y Uriburu, tras ser atacada por un joven de 23 que le asestó un puntazo en el cuello con un cuchillo tipo serrucho. El femicida escapó y horas después fue detenido en su domicilio, a poca distancia del lugar del hecho.

Cerca de las 6.35 la policía recibió un alerta al 101 que informaba sobre la presencia de una mujer que yacía en la esquina de Rodríguez y Uriburu. Hasta allí se movilizaron una patrulla y una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento de la joven.

Varias horas después del asesinato, ya entrada la tarde, se confirmó que la víctima era Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años.

Con mucho hermetismo y a través de la visualización de las imágenes almacenadas por el Centro de Monitoreo de Tandil, los investigadores lograron establecer que el autor del hecho, tras huir de la escena del crimen, había ingresado a un domicilio ubicado en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños de la vecina ciudad.

Poco después, en esa locación, la policía concretó la aprehensión de un joven de 23 años, quien quedó a disposición de la Justicia imputado por “Homicidio”. La instrucción de la causa la lleva adelante la UFI 12, a cargo del doctor Damián Borean, quien encabezó varias diligencias.

El Arma

Ayer, tras preservar la escena del hecho, un amplio rastrillaje a cargo de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GPO) permitió dar con el arma blanca que el asesino utilizó previamente para herir a otro joven por la espalda. El cuchillo tipo serrucho y con la punta limada.

Mientras el fiscal dedicó gran parte de la jornada a escuchar a los numerosos testigos directos del hecho, aguardaba los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima que se desarrolló en Azul.

Dos ataques

Hasta horas de la noche del domingo, los investigadores trabajaban con la premisa de establecer el motivo de la agresión mortal a la chica de 18 años. Según trascendió, víctima y victimario no se conocían, no tenían relación y tampoco habría mediado un conflicto previo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el crimen sorprendió a Milagros Quenaipe junto a otros jóvenes, en un grupo circunstancial que se había reunido tras la salida de un boliche cercano. Allí, en la esquina de Rodríguez y Uriburu, frente la plaza, había cuatro mujeres y dos varones, asistiendo a una de ellas que se encontraba descompuesta.

De manera sorpresiva, Milagros cayó al suelo y una persona escapó corriendo por Uriburu Sur, en dirección a 9 de Julio. En esos instantes de confusión, dieron el alerta para pedir ayuda.

En el marco de la investigación, en las imágenes registradas por las cámaras del Municipio, se pudo observar al agresor caminando por Uriburu Sur en dirección a Rodríguez, por la vereda de la plaza. Al llegar a la esquina, cruzó hacia un local comercial y con un cuchillo atacó por la espalda a la joven para luego asestarle la puñalada mortal.

Foto y fuente: El Eco