El concejal Javier Frías fue herido de bala durante un asalto en el barrio Independencia

El concejal Javier Frías fue asaltado y baleado durante la mañana de este sábado. El hecho se registró mientras realizaba un reparto en la zona del barrio Independencia, en inmediaciones de una despensa ubicada sobre Azopardo al 1700.

En ese marco, la víctima resultó impactada por un disparo en una de sus piernas, que le ocasionó lesiones a la altura de la tibia.

Frías fue trasladó de inmediato al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde permanece internado con un cuadro médico clínicamente estable, fuera de peligro y lo continúan atendiendo.

La investigación es encabezada desde la UFI N.º 7, del doctor Christian Urlézaga, con la intervención de la SubDDI, UTOI, comisaría Primera y Comando de Patrullas. A la par, se presta colaboración del Municipio tanto desde el área de Protección Ciudadana como del Centro de Monitoreo Municipal, con el relevamiento de cámaras para lograr establecer los movimientos del agresor, que ya estaría identificado.