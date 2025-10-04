Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría | Infoeme
 4 de Octubre de 2025 | 10:54

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la jornada de este sábado.

Según informaron, durante la tarde, "el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h".

Además, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores".

Al mismo tiempo, durante la noche las condiciones empeorarían y anunciaron un alerta naranja. En este marco, señalaron que "el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h".

Por otro lado, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

