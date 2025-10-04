Liga Pre-Federal: Racing ganó en el Parque y es más líder que nunca | Infoeme
Liga Pre-Federal: Racing ganó en el Parque y es más líder que nunca

En la noche del viernes, Racing sumó un nuevo festejo en la Liga Pre-Federal y es más puntero que nunca en su grupo.

Fotos: Andrés Arouxet

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet inició con la segunda ronda en la Zona Sur y en el Parque Olavarría, Racing estiró su buena racha.

 

El “Chaira” derrotó 85 a 65 a Kimberley y sumó su séptima conquista sobre ocho presentaciones para ser más líder que nunca en el grupo. Facundo Quintana con 19 puntos fue el goleador del partido.

 

 

Importante logro obtuvo el equipo dirigido por Matías Orlando ante su gente porque el “Dragón” no le planteó un partido fácil, por varios pasajes no jugó bien y con mucha intensidad y buena puntería, logró revertir las acciones.

 

No se jugó bien en el Parque Olavarría y las conversiones llegaron con tiros lejanos en el primer parcial que tuvo a los tandilenses en ventaja hasta que, comenzado el segundo cuarto, mejoró el local y pasó al frente para ya nunca ceder.

 

Con Marcos Risso como líder en la conducción y buenas ráfagas individuales, además del muy poco goleo de su rival, Racing sacó una distancia considerable antes del descanso largo.

 

 

La segunda parte, controlando las acciones y con el electrónico a su favor, Racing hizo correr el tiempo, aguantó la reacción del “Dragón” y terminó festejando una nueva victoria y la chance de seguir siendo líder del grupo una semana más.

 

Síntesis Racing – Kimberley:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Reyes, A. y Serantes, S.

Racing (85): Vázquez (4), Risso (18), Pietrafesa (16), Yaben (15), Mondino (10) -FI- Merchant (7), D´Alessio (2), Dieser Cataldi (0), Ciuffetelli (2), Larregina (5), Cuadrillero (6). DT- Matías Orlando

Kimberley (65): Silber (3), Lofrano (18), Quintana (19), Genga (3), Mayorca (10) -FI- Catterino (2), Fernández (0), Del Valle (0), Grassi Islas (0), Begue (8), Ali (2). DT- Mateo González Simaz

Parciales: 21 – 25; 49 – 33; 67 – 50 y 85 – 65 

 

