 deportes
 Pádel AJPP
 4 de Octubre de 2025

Medalla de bronce para Dos Santos y Rodríguez en el Mundial

Concluyó la FIP Junior World Cup y fue con podio para la Selección Argentina Femenina que se despidió con victoria ante Brasil. 

Foto: Prensa APA

En España terminó la cita mundialista de menores que contó con la presencia de dos deportistas olavarrienses en el plantel nacional y fue con medalla de bronce.

 

La Selección Argentina Femenina derrotó 2 a 1 a Brasil en el clásico sudamericano y se subió al último escalón del podio.

 

En Costa Daurada, la serie había iniciado con triunfo brasilero en Sub14, pero la “albiceleste” reaccionó con festejos en Sub16 y Sub18 para llegar a la medalla.

 

Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos no fueron parte de las series del último día de competencia que consagró a España en sus dos ramas. En Mujeres derrotó a Portugal y en Varones a Argentina por 2 a 1.

 

