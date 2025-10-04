Medalla de bronce para Dos Santos y Rodríguez en el Mundial

En España terminó la cita mundialista de menores que contó con la presencia de dos deportistas olavarrienses en el plantel nacional y fue con medalla de bronce.

La Selección Argentina Femenina derrotó 2 a 1 a Brasil en el clásico sudamericano y se subió al último escalón del podio.

En Costa Daurada, la serie había iniciado con triunfo brasilero en Sub14, pero la “albiceleste” reaccionó con festejos en Sub16 y Sub18 para llegar a la medalla.

Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos no fueron parte de las series del último día de competencia que consagró a España en sus dos ramas. En Mujeres derrotó a Portugal y en Varones a Argentina por 2 a 1.