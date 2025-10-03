Nuevo festejo de Sport Club Trinitarios en el cierre de otra fecha

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 7° fecha durante cuatro días y fue con todos festejos locales.

Para cerrar la programación del certamen olavarriense, Sport Club Trinitarios venció a San Martín en su gimnasio. Fue 70 a 41 con Alexis Pasos Pérez como goleador con 14 puntos.

El equipo bolivarense que sumó su cuarto triunfo en el certamen de Olavarría se quedó con la victoria desde el inicio mismo del cotejo, sacó una importante ventaja en el primer periodo y la aumentó en el tercero para no pasar complicaciones y permitir una importante rotación.

En el “León”, el jugador destacado volvió a ser Jordan Sandoval con 15 puntos, goleador de la noche.

Síntesis Sport Club Trinitarios – San Martín:

Estadio: Padre Francisco Echavarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (70): Morena (7), Junco (12), Briguez (8), Cainzos (2), Pasos Pérez (14) -FI- Álvarez Maineri (4), Mapis (6), Luna (4), Levenbrik (2), Álvarez Delgado (9), Maldonado (2), Silka (0). DT- Ignacio Danessa

San Martín (41): Gunther (2), Duca (4), Herrera (8), Miranda (10), Sandoval (15) -FI- Carton (0), Pavone (2), Milia (2), Centineo (0). DT- Nelson Cervantes

Parciales: 17 – 04; 29 – 20; 56 - 30 y 70 – 41