Nuevo festejo de Sport Club Trinitarios en el cierre de otra fecha | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:40hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:40hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 4 de Octubre de 2025 | 00:17

Nuevo festejo de Sport Club Trinitarios en el cierre de otra fecha

En la noche del viernes llegó a su fin una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera División y fue con acción en Bolívar donde ganó el local.

Foto: Prensa SCT

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 7° fecha durante cuatro días y fue con todos festejos locales.

 

Para cerrar la programación del certamen olavarriense, Sport Club Trinitarios venció a San Martín en su gimnasio. Fue 70 a 41 con Alexis Pasos Pérez como goleador con 14 puntos.

 

El equipo bolivarense que sumó su cuarto triunfo en el certamen de Olavarría se quedó con la victoria desde el inicio mismo del cotejo, sacó una importante ventaja en el primer periodo y la aumentó en el tercero para no pasar complicaciones y permitir una importante rotación.

 

En el “León”, el jugador destacado volvió a ser Jordan Sandoval con 15 puntos, goleador de la noche.

 

Síntesis Sport Club Trinitarios – San Martín:

Estadio: Padre Francisco Echavarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (70): Morena (7), Junco (12), Briguez (8), Cainzos (2), Pasos Pérez (14) -FI- Álvarez Maineri (4), Mapis (6), Luna (4), Levenbrik (2), Álvarez Delgado (9), Maldonado (2), Silka (0). DT- Ignacio Danessa

San Martín (41): Gunther (2), Duca (4), Herrera (8), Miranda (10), Sandoval (15) -FI- Carton (0), Pavone (2), Milia (2), Centineo (0). DT- Nelson Cervantes 

Parciales: 17 – 04; 29 – 20; 56 - 30 y 70 – 41 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME