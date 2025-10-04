San Martín: mató a su vecina, escapó y la atraparon en un hospital donde había dado una identidad falsa

Tras pasar siete meses prófuga, la Policía Bonaerense logró detener a, una joven de 23 añosde 38 en febrero de 2025. La mujer fue localizada en el

El crimen se produjo a fines de febrero, cuando la sospechosa mantuvo una discusión con la víctima que escaló hasta la violencia. Según las reconstrucciones de la investigación, A. N. A. disparó con una escopeta en la pierna derecha de su vecina, quien debió ser trasladada de urgencia al quirófano. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció horas después.

La investigación inicial estuvo a cargo de la Comisaría 6ª de General San Martín, mientras que la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Rastreo

La detención de la joven se produjo luego de un trabajo conjunto entre la DDI de San Martín y la fiscalía, que permitió rastrear a la sospechosa hasta el hospital. Las autoridades confirmaron que la mujer había cursado un embarazo al momento del crimen, y que su ingreso al establecimiento sanitario pasó desapercibido por el personal médico debido a que utilizaba una identidad falsa.

Tras ser identificada, el MPF ordenó su traslado a una sede policial, mientras que la recién nacida quedó bajo guarda temporal del hospital en el área de Neonatología hasta ser ubicada en una casa de abrigo.

Antecedentes

La investigación reveló además que la sospechosa contaba con antecedentes penales: había sido procesada por lesiones en 2017 según registros de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Martín.

Durante el allanamiento realizado en su domicilio, que incluyó la detención de su concubino, la Policía secuestró dos cartuchos de escopeta y una pistolera, aunque no hallaron a la acusada en ese momento, lo que prolongó su estatus de prófuga.

El concubino, de acuerdo con fuentes oficiales, había sido denunciado por amenazar con un arma de fuego a familiares de la víctima.