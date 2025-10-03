Bochas: los Torneos Oficiales, en etapa de definición | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025
 |  deportes
 |  Bochas
 3 de Octubre de 2025

Bochas: los Torneos Oficiales, en etapa de definición

En el transcurso de la semana y luego de varios días sin actividad, volvieron los Torneos Oficial de Parejas con las etapas definitorias.

El calendario organizado por la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” siguió adelante con los Torneos Oficiales y quedaron definidos los mejores equipos tanto en Damas como en Caballeros.

 

Durante la última semana la competencia oficial para duetos Caballeros terminó de definir las posiciones y se jugó la llave de Play-Off para conocer a los mejores equipos.

 

Por otro lado, entre las Damas y luego del exitoso Campeonato Nacional +50, se definió la Fase Regular.

 

Los resultados:

Damas

10° fecha

Zona A

La Amistad 2 – 12 El Fortín A

Fortín Tradicionalista A 12 – 5 Loma Negra B

Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo B

Zona B

Fortín Tradicionalista B 11 – 12 Loma Negra A

Pueblo Nuevo A 12 – 1 El Fortín B

Libre: Pueblo Nuevo C

Ronda Final

Pueblo Nuevo A – Pueblo Nuevo C

Pueblo Nuevo B – Fortín Tradicionalista A

 

Caballeros

En Primera:

Desempate:

Loma Negra 4 – 12 Fortín Tradicionalista

Play-Off:

San Martín 12 – 1 Loma Negra

Fortín Tradicionalista 12 – 10 La Amistad

Doble eliminación:

Pueblo Nuevo – Fortín Tradicionalista

Álvaro Barros – San Martín

 

En Segunda:

Desempate:

Pueblo Nuevo 12 – 1 San Martín

Play-Off:

Blanca Chica 12 – 10 Fortín Tradicionalista

San Martín 12 – 6 Álvaro Barros

Doble eliminación

Pueblo Nuevo – San Martín

Loma Negra – Blanca Chica

 

