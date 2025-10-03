Bochas: los Torneos Oficiales, en etapa de definición

El calendario organizado por la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” siguió adelante con los Torneos Oficiales y quedaron definidos los mejores equipos tanto en Damas como en Caballeros.

Durante la última semana la competencia oficial para duetos Caballeros terminó de definir las posiciones y se jugó la llave de Play-Off para conocer a los mejores equipos.

Por otro lado, entre las Damas y luego del exitoso Campeonato Nacional +50, se definió la Fase Regular.

Los resultados:

Damas

10° fecha

Zona A

La Amistad 2 – 12 El Fortín A

Fortín Tradicionalista A 12 – 5 Loma Negra B

Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo B

Zona B

Fortín Tradicionalista B 11 – 12 Loma Negra A

Pueblo Nuevo A 12 – 1 El Fortín B

Libre: Pueblo Nuevo C

Ronda Final

Pueblo Nuevo A – Pueblo Nuevo C

Pueblo Nuevo B – Fortín Tradicionalista A

Caballeros

En Primera:

Desempate:

Loma Negra 4 – 12 Fortín Tradicionalista

Play-Off:

San Martín 12 – 1 Loma Negra

Fortín Tradicionalista 12 – 10 La Amistad

Doble eliminación:

Pueblo Nuevo – Fortín Tradicionalista

Álvaro Barros – San Martín

En Segunda:

Desempate:

Pueblo Nuevo 12 – 1 San Martín

Play-Off:

Blanca Chica 12 – 10 Fortín Tradicionalista

San Martín 12 – 6 Álvaro Barros

Doble eliminación

Pueblo Nuevo – San Martín

Loma Negra – Blanca Chica