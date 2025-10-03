Bochas: los Torneos Oficiales, en etapa de definición

El calendario organizado por la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” siguió adelante con los Torneos Oficiales y quedaron definidos los mejores equipos tanto en Damas como en Caballeros.
Durante la última semana la competencia oficial para duetos Caballeros terminó de definir las posiciones y se jugó la llave de Play-Off para conocer a los mejores equipos.
Por otro lado, entre las Damas y luego del exitoso Campeonato Nacional +50, se definió la Fase Regular.
Los resultados:
Damas
10° fecha
Zona A
La Amistad 2 – 12 El Fortín A
Fortín Tradicionalista A 12 – 5 Loma Negra B
Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo B
Zona B
Fortín Tradicionalista B 11 – 12 Loma Negra A
Pueblo Nuevo A 12 – 1 El Fortín B
Libre: Pueblo Nuevo C
Ronda Final
Pueblo Nuevo A – Pueblo Nuevo C
Pueblo Nuevo B – Fortín Tradicionalista A
Caballeros
En Primera:
Desempate:
Loma Negra 4 – 12 Fortín Tradicionalista
Play-Off:
San Martín 12 – 1 Loma Negra
Fortín Tradicionalista 12 – 10 La Amistad
Doble eliminación:
Pueblo Nuevo – Fortín Tradicionalista
Álvaro Barros – San Martín
En Segunda:
Desempate:
Pueblo Nuevo 12 – 1 San Martín
Play-Off:
Blanca Chica 12 – 10 Fortín Tradicionalista
San Martín 12 – 6 Álvaro Barros
Doble eliminación
Pueblo Nuevo – San Martín
Loma Negra – Blanca Chica