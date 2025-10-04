El aporte de Sansimoni y Brocal no alcanzó en el debut en Liga Sudamericana de OTC

Oberá Tenis Club inició su participación en la segunda competencia de importancia del continente y a pesar de las destacadas actuaciones de los representantes locales, fue derrota.

El “Celeste” cayó en el cierre con un ajustado 78 a 84 ante Olimpia Kings, el equipo más ganador de la máxima categoría del básquet de Paraguay.

En el equipo misionero que lideró más de 20 minutos y no lo supo cerrar, los jugadores destacados fueron Agustín Brocal y Bruno Sansimoni. El base olavarriense aportó 16 unidades, 6 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos en 29:41 minutos y el chaqueño, ex Estudiantes, sumó 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en 33:59.

Nuevamente por la cita sudamericana, OTC enfrentará este sábado a Baurú en el segundo duelo del primer weekend del Grupo A.