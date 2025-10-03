El Campeonato Argentino +50 “María Victoria Maíz”, un éxito rotundo | Infoeme
El Campeonato Argentino +50 “María Victoria Maíz”, un éxito rotundo

Entre viernes y sábado, diferentes escenarios de la Ciudad recibieron el Campeonato Argentino +50 “María Victoria Maíz” y fue un rotundo éxito que finalizó con el equipo local consagrándose subcampeón.

Organizado por la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” y la fiscalización de la Confederación Argentina, se completó con éxito el 1° Campeonato Argentino de Damas Sénior.

 

Dos días de plena acción, cena de camaradería y una Final emocionante con gran marco de público tuvo la inauguración de la competencia reservada para Damas +50 que reunió a 17 delegaciones de todo el país y consagró a Concepción del Uruguay.

 

Las entrerrianas se consagraron campeonas tras vencer a Olavarría por 15 a 8, en la cancha sintética “María Victoria Maíz” del Club Pueblo Nuevo en la noche del último sábado.

 

 

Previamente, habían transcurrido las Zonas de Grupo, los Cuartos de Final y las Semifinales.

 

Las posiciones:

1° Asociación Uruguayense

2° Asociación de Olavarría

3° Federación Rio Negro

4° Federación San Luis

 

