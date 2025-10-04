Se palpita el Torneo Unión Regional Deportiva 2026 y hubo reunión

Dirigentes de las Ligas de Olavarría, Bolívar y Laprida tuvieron su primer encuentro pensando en la venidera edición del Torneo Interligas.

El último martes, se comenzaron a definir los detalles de una nueva competencia interligas y en una reunión en Olavarría participaron dirigentes de Bolívar y Laprida.

Según se definió se sigue trabajando en la posibilidad de que Azul vuelva a ser parte, pero confirmó que será nuevamente con Primera División y Reserva Sub21 divididos los equipos participantes en Zonas. Además, habrá cruces clásicos.

Para definir los cabezas de series del certamen que arrancaría en febrero del 2026 se tendrá en cuenta el mejor equipo de cada Liga en el 2025, más el campeón y luego se ordenarán según la tabla general. Por último, se estableció la fecha límite para confirmar participación, será el próximo 15 de noviembre.

Entre otros temas, la Liga Lapridense oficializó una invitación para una competencia de verano en formato de selecciones y la entidad presidida por Ricardo Hoffmann mostró su interés en poder confirmar un Torneo Regional que alcance las categorías formativas en la segunda mitad del 2026.