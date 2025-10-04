Taekwondo: delegación local dijo presente en el Torneo “Arena Champion”

Taekwondistas de Olavarría se presentaron en el Microestadio San José Maristas de Morón donde compitieron ante más de 500 deportistas de todo el país en el certamen organizado por el Maestro Juan Lasso, fiscalizado por el Gran Maestro Armando Villegas y la presencia del director de la Federación de Taekwondo de la República Argentina, Gran Master Omar Merodio.
El pasado domingo, la delegación olavarriense que dirige el Maestro Andrés Carosella regreso con buen número de medallas.
Los resultados:
Cinturón negro femenino juvenil 16 - 17 años: Macarena Carosella 1º puesto en lucha.
Azul - rojo juvenil masculino 16 - 17 años Luciano Chiarenza 2º lucha
Azul - rojo juvenil 14 - 15 años: Bruno Romanelli 2º lucha
Azul - rojo señor masculino: José vivas 2º forma
Amarillo - verde adulto masculino: David Lete 1º lucha
Amarillo - verde juvenil femenino: Agostina Perez 1º lucha, Trinidad Espaldet 2º lucha
Amarillo - verde 10 - 11 años Donato Torres 3º lucha
Blanco - punta amarilla 10 - 11 años: Francesco Inostroza 1º lucha y 2 forma
Blanco - punta amarilla 8 - 9 años: Eloy gonzalez 1º lucha y 3 forma
Además, Dante Esquivel logró la medalla al mérito y destreza en la categoría Hasta 7 años y también participaron Enrique Oliva, Alexis Pedersen, Natalia Roldan, Valentín Oliva.