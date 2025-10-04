Taekwondo: delegación local dijo presente en el Torneo “Arena Champion”

Taekwondistas de Olavarría se presentaron en el Microestadio San José Maristas de Morón donde compitieron ante más de 500 deportistas de todo el país en el certamen organizado por el Maestro Juan Lasso, fiscalizado por el Gran Maestro Armando Villegas y la presencia del director de la Federación de Taekwondo de la República Argentina, Gran Master Omar Merodio.

El pasado domingo, la delegación olavarriense que dirige el Maestro Andrés Carosella regreso con buen número de medallas.

Los resultados:

Cinturón negro femenino juvenil 16 - 17 años: Macarena Carosella 1º puesto en lucha.

Azul - rojo juvenil masculino 16 - 17 años Luciano Chiarenza 2º lucha

Azul - rojo juvenil 14 - 15 años: Bruno Romanelli 2º lucha

Azul - rojo señor masculino: José vivas 2º forma

Amarillo - verde adulto masculino: David Lete 1º lucha

Amarillo - verde juvenil femenino: Agostina Perez 1º lucha, Trinidad Espaldet 2º lucha

Amarillo - verde 10 - 11 años Donato Torres 3º lucha

Blanco - punta amarilla 10 - 11 años: Francesco Inostroza 1º lucha y 2 forma

Blanco - punta amarilla 8 - 9 años: Eloy gonzalez 1º lucha y 3 forma

Además, Dante Esquivel logró la medalla al mérito y destreza en la categoría Hasta 7 años y también participaron Enrique Oliva, Alexis Pedersen, Natalia Roldan, Valentín Oliva.