Recuperan el sistema de monitoreo de cámaras en Hinojo y Colonia Hinojo

El Municipio, a través de tareas desplegadas desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó que luego de trabajos realizados durante las últimas semanas se realizó la recuperación y puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia de Hinojo y Colonia Hinojo.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área, se logró la incorporación de 20 dispositivos, entre recuperados y nuevos. Se explicó que en las mencionadas localidades el anterior sistema de conexión era inalámbrico, pero con un funcionamiento irregular, que no permitía un correcto y continuo monitoreo. Además, muchas de las cámaras ya no estaban operativas debido a diversas fallas, por lo que las tareas incluyeron no sólo el recambio y reparación de cámaras, sino también de gabinetes, switch y cableado.

Además, según se añadió, se logró la incorporación de nuevos sitios, lo que permite incrementar los esfuerzos preventivos y capacidad de respuesta en sitios estratégicos de Hinojo y Colonia Hinojo.

Actualmente se encuentran operativas más de 60 cámaras, distribuidas en Sierra Chica, Sierras Bayas, Loma Negra y, lo dicho, en Hinojo y Colonia Hinojo.

En cifras concretas, el Centro de Monitoreo Municipal cuenta con 329 cámaras en funcionamiento, de las cuales 79 fueron recuperadas y 48 son nuevas. Vale destacar que al inicio de la gestión se contaba con 196 cámaras activas.

Si se desglosa ese número total, la cámaras de seguridad se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

-Olavarría: 268 cámaras, distribuidas en 99 puntos estratégicos

-Sierra Chica: 13 cámaras, en 5 puntos

-Sierras Bayas: 9 cámaras, en 6 puntos

-Loma Negra: 19 cámaras, en 8 puntos

-Hinojo y Colonia Hinojo: 14 cámaras, en 6 puntos.