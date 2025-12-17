La Selección de Olavarría goleó en Tres Arroyos | Infoeme
La Selección de Olavarría goleó en Tres Arroyos

En la tarde de este miércoles, la Selección de Olavarría completó una nueva presentación en el Torneo Regional.

Foto: prensa LFO

El equipo representante de la Liga de Fútbol de Olavarría volvió al triunfo en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

 

Olavarría goleó 4 a 0 a Tres Arroyos en condición de visitante y por la 5° fecha volvió al triunfo en la Zona 1.

 

En el elenco dirigido por “Rombo” Masson, los goles fueron obra de Guadalupe Benito, Daiana Leonardo en dos oportunidades y Jazmín Vailatti.

 

El representante de la Liga de Fútbol de Olavarría completará su presentación en el certamen regional reservado para selecciones la venidera semana con chances, aún, de clasificación a la siguiente ronda.

 

