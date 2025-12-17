La Selección de Olavarría goleó en Tres Arroyos

El equipo representante de la Liga de Fútbol de Olavarría volvió al triunfo en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Olavarría goleó 4 a 0 a Tres Arroyos en condición de visitante y por la 5° fecha volvió al triunfo en la Zona 1.

En el elenco dirigido por “Rombo” Masson, los goles fueron obra de Guadalupe Benito, Daiana Leonardo en dos oportunidades y Jazmín Vailatti.

El representante de la Liga de Fútbol de Olavarría completará su presentación en el certamen regional reservado para selecciones la venidera semana con chances, aún, de clasificación a la siguiente ronda.