Básquet Local: Pueblo Nuevo ganó y se robó la localía

El segundo torneo de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó su primera semana de la instancia de eliminación y fue con triunfo de Pueblo Nuevo como visitante.

El “Lobo” venció 93 a 89 a El Fortín en el Amadeo Bellingeri y se adelantó en la serie de Cuartos de Final. Franco Dupin fue el goleador con 33 puntos.

En un duelo de alta intensidad y mucha fricción, los dirigidos por Cristian Sánchez lograron un vital triunfo en la serie.Síntesis El Fortín – Pueblo Nuevo:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Chantiri, A. y Carusso, M.

El Fortín (89): Negretti (11), Leuful (8), Mondini (7), Navarro (23), Funes (9) -FI- Lerchundi (20), Lucini, M. (2), Lucini, V. (2), Garcés (0), Iseppi (7). DT- Santiago Navarro

Pueblo Nuevo (93): Barsi (9), Carballo (3), Menon (8), Dupin (33), Alveza (9) -FI- Toledo (1), Sánchez (0), Torres Gisler (14), Alberca (10), Alonso (2), Messina (4), Poblete (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 26 – 23; 47 – 51; 65 – 70 y 89 – 93