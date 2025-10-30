La “Chingalán” festejó nuevamente en suelo africano | Infoeme
Viernes 31 de Octubre 2025 - 0:24hs
12°
Viernes 31 de Octubre 2025 - 0:24hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 30 de Octubre de 2025 | 22:40

La “Chingalán” festejó nuevamente en suelo africano

En el transcurso de este jueves, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su tercer triunfo en el Newgiza P2 y llegaron a los Semifinales.

El calendario de Premier Pádel sigue adelante con el P2 en suelo africano y fue con un nuevo festejo para el olavarriense y el madrileño.

 

Chingotto y Galán derrotaron a Martín Di Nenno y Leo Augsburger y siguen confirmando su mote de candidato ante la ausencia de Arturo Coello y Agustín Tapia. Fue por un trabajoso 7/6 y 6/4 en 1:41 minutos en el escenario principal de Egipto.

 

La “Chingalán”, en Semifinales, enfrentará a Jorge Nieto y Miguel Yanguas que derrotaron a Jerónimo González y Francisco Guerrero.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME