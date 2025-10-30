La “Chingalán” festejó nuevamente en suelo africano

El calendario de Premier Pádel sigue adelante con el P2 en suelo africano y fue con un nuevo festejo para el olavarriense y el madrileño.

Chingotto y Galán derrotaron a Martín Di Nenno y Leo Augsburger y siguen confirmando su mote de candidato ante la ausencia de Arturo Coello y Agustín Tapia. Fue por un trabajoso 7/6 y 6/4 en 1:41 minutos en el escenario principal de Egipto.

La “Chingalán”, en Semifinales, enfrentará a Jorge Nieto y Miguel Yanguas que derrotaron a Jerónimo González y Francisco Guerrero.