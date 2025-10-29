Básquet Local: Estudiantes e Independiente se adelantaron en Play-Off

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División prosiguió con los Play-Off y fue con triunfos locales.

En el Maxigimnasio, Estudiantes venció 75 a 58 a Sport Club Trinitarios y tomó la delantera en el cruce. Mateo Framiñan con 18 puntos fue el goleador de la noche.

El equipo dirigido por Mauricio Beltramella hizo valer la localía con un gran segundo tiempo luego de la paridad de la primera parte.

Por otro lado, Independiente se impuso sin complicaciones a Ferro en el Duggan Martignoni. Fue 89 a 40 con Bautista Buffa como goleador “Rojinegro” con 22 puntos.

El último partido de ida de la primera llave de eliminación directa será en la noche del jueves en el Amadeo Bellingeri cuando El Fortín reciba a Pueblo Nuevo.

Síntesis Estudiantes – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitros:

Estudiantes (75): Sánchez Savi (10); Coppero (10), Callegaro (5), Framiñan (18), Piccinelli (4) -FI- Cuadrillero, V. (5), San Martín (3), Cuadrillero, R. (5), Sánchez Savi, P. (2), Márquez Hermida (7), Marín (6). DT- Mauricio Beltramella

Sport Club Trinitarios (58): Morena (4), Junco (9), Briguez (7), Cainzos (3), Pasos Pérez (10) -FI- Luna (0), Álvarez Delgado (2), Maldonado (17), Silka (6), Mapis (0). DT- Ignacio Danessa

Parciales: 22 – 13; 40 – 30; 60 – 41 y 75 – 58