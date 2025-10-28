Importante encuentro regional de Básquet Formativo en Estudiantes | Infoeme
Martes 28 de Octubre 2025 - 19:26hs
11°
Martes 28 de Octubre 2025 - 19:26hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 28 de Octubre de 2025 | 18:00

Importante encuentro regional de Básquet Formativo en Estudiantes

El pasado sábado, el Club Atlético Estudiantes fue sede de un Encuentro Regional de Básquet Formativo, que reunió a las categorías Mini, Pre Mini y Escuelita.

Organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes hubo una concurrida actividad en los gimnasios del Parque Guerrero reservado para las divisiones más pequeñas.

 

Quilmes de Mar del Plata, Argentino de Tres Arroyos, Huracán de Tres Arroyos, Pueblo Nuevo, Mariano Moreno, Alfa y Omega, Racing y Sierra Chica participaron de la actividad que se extendió durante gran parte de la jornada sabatina.

 

La jornada se desarrolló en el Maxigimnasio, el Mini y el Playón del Parque Guerrero y contó con importante participación.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME