Importante encuentro regional de Básquet Formativo en Estudiantes

Organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes hubo una concurrida actividad en los gimnasios del Parque Guerrero reservado para las divisiones más pequeñas.

Quilmes de Mar del Plata, Argentino de Tres Arroyos, Huracán de Tres Arroyos, Pueblo Nuevo, Mariano Moreno, Alfa y Omega, Racing y Sierra Chica participaron de la actividad que se extendió durante gran parte de la jornada sabatina.

La jornada se desarrolló en el Maxigimnasio, el Mini y el Playón del Parque Guerrero y contó con importante participación.