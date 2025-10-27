Facundo Erguy se presentó en suelo africano: jugó la Qualy en Egipto | Infoeme
 - 27 de Octubre de 2025 | 20:46

Facundo Erguy se presentó en suelo africano: jugó la Qualy en Egipto

El deportista olavarriense participó en los últimos días de la Qualy del P2 de Egipto y quedó a un triunfo de ingresar al cuadro principal.

Facundo Erguy llegó a Egipto para participar del Giza P2 organizado por Premier Pádel y se despidió en la antesala de los Dieciseisavos de Final.

 

Erguy, en compañía del qatarí Alí Dawani, sumó dos triunfos en el último torneo P2 de la temporada y se despidió en la antesala del cuadro principal.

 

El olavarriense y el qatarí cayeron este lunes, ante Daniel Appelgren y Douglas Rutgersson de Suecia por 6/3 y 7/6 en 1:44 de juego y se despidieron en la previa del comienzo de los Dieciseisavos de Final del certamen que no contará con la pareja N°1 del ránking.

 

Previamente, Erguy y Dawani derrotaron a Mohamed El Gary y Mohamed Aboulkasemm por 6/1 y 6/4 y Daniel Llorente Ruíz y Pedro García por 6/4 y 7/5.

 

En la jornada de este martes, y en el inicio del cuadro principal de Egipto, se producirá el debut de Agustín Torre y Federico Chingottto.

 

