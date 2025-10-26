Amistosos para la “albiceleste” U17 con presencia local

La pre-selección Argentina U17 sigue con la puesta a punto de cara al Campeonato Sudamericano y para sumar rodaje enfrentó a Uruguay en dos amistosos y Gonzalo Aman fue parte de los equipos.

En el club Remeros Mercedes de Uruguay se puso en juego la “Copa Río de la Plata” y fue con consagración “albiceleste” que se impuso en los dos partidos.

El primer ensayo de la Selección U17 en el país vecino fue festejo 78 a 72 ante Uruguay tras un duelo peleado que sirvió para ganar poner a prueba lo trabajado y para ganar rodaje de cara al Sudamericano de la categoría.

Con la premisa de probar variantes y buscar certezas, el cuerpo técnico apostó a la rotación del plantel en la continuidad del encuentro, con 13 jugadores viendo acción en la primera mitad y terminó el partido con 41 puntos en la pintura con 19 rebotes ofensivos.

Ya en la jornada del domingo, Argentina se impuso 80 a 70 a los “Charrúas” con la defensa como clave en el segundo tiempo para quedarse con la victoria.

Ahora, la delegación volverá al país donde continuará con su Campus de Desarrollo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo hasta el 30 de octubre.