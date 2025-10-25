La “Carrera de los Ceramistas” se corrió en nuevo escenario | Infoeme
La “Carrera de los Ceramistas” se corrió en nuevo escenario

En la tarde de este sábado tuvo lugar una nueva edición de la “Carrera de los Ceramistas” que estrenó escenario. Laura Trumpio y Luciano Sosa fueron los ganadores.

Organizado por SOECO y la fiscalización del Círculo de Atletas de Veteranos de Olavarría se corrió la 5° edición de la “Carrera de los Ceramistas” en Sierras Bayas.

 

En el nuevo escenario a través de caminos aledaños al Monte de los Fresnos y en las distancias de 7 y 14 kilómetros se corrió una nueva prueba local donde los festejos fueron para Laura Trumpio y Luciano Sosa.

 

Además, en 7K, Valentina Martín y Marcelo Gallo cruzaron la meta en primer lugar.

 

Los resultados:

14K:

Damas:

1° Laura Trumpio con 59:24

2° Yamila Pedreria con 59:36

3° Rocío Arbasetti con 1:10:21

4° Rosana Luisetti

5° Jessica Menon

Caballeros:

1° Luciano Sosa con 49:32

2° Diego Díaz con 49:32

3° Diego Arias con 49:44

4° Diego Ortiz 

5° Lucas Martín 

 

7K:

Damas:

1° Valentina Martín con 33:43

2° Celeste Pacheco

3° Romina Altamirano

Caballeros:

1° Marcelo Gallo con 26:11

2° Luis Baygorria

3° Pablo Ingratta

 

