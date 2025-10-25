La “Carrera de los Ceramistas” se corrió en nuevo escenario

Organizado por SOECO y la fiscalización del Círculo de Atletas de Veteranos de Olavarría se corrió la 5° edición de la “Carrera de los Ceramistas” en Sierras Bayas.
En el nuevo escenario a través de caminos aledaños al Monte de los Fresnos y en las distancias de 7 y 14 kilómetros se corrió una nueva prueba local donde los festejos fueron para Laura Trumpio y Luciano Sosa.
Además, en 7K, Valentina Martín y Marcelo Gallo cruzaron la meta en primer lugar.
Los resultados:
14K:
Damas:
1° Laura Trumpio con 59:24
2° Yamila Pedreria con 59:36
3° Rocío Arbasetti con 1:10:21
4° Rosana Luisetti
5° Jessica Menon
Caballeros:
1° Luciano Sosa con 49:32
2° Diego Díaz con 49:32
3° Diego Arias con 49:44
4° Diego Ortiz
5° Lucas Martín
7K:
Damas:
1° Valentina Martín con 33:43
2° Celeste Pacheco
3° Romina Altamirano
Caballeros:
1° Marcelo Gallo con 26:11
2° Luis Baygorria
3° Pablo Ingratta