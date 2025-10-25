La “Carrera de los Ceramistas” se corrió en nuevo escenario

Organizado por SOECO y la fiscalización del Círculo de Atletas de Veteranos de Olavarría se corrió la 5° edición de la “Carrera de los Ceramistas” en Sierras Bayas.

En el nuevo escenario a través de caminos aledaños al Monte de los Fresnos y en las distancias de 7 y 14 kilómetros se corrió una nueva prueba local donde los festejos fueron para Laura Trumpio y Luciano Sosa.

Además, en 7K, Valentina Martín y Marcelo Gallo cruzaron la meta en primer lugar.

Los resultados:

14K:

Damas:

1° Laura Trumpio con 59:24

2° Yamila Pedreria con 59:36

3° Rocío Arbasetti con 1:10:21

4° Rosana Luisetti

5° Jessica Menon

Caballeros:

1° Luciano Sosa con 49:32

2° Diego Díaz con 49:32

3° Diego Arias con 49:44

4° Diego Ortiz

5° Lucas Martín

7K:

Damas:

1° Valentina Martín con 33:43

2° Celeste Pacheco

3° Romina Altamirano

Caballeros:

1° Marcelo Gallo con 26:11

2° Luis Baygorria

3° Pablo Ingratta