Elecciones 2025: para el mediodía votó el 23% del padrón a nivel nacional
Domingo 26 de Octubre 2025 - 13:25hs
17°
Domingo 26 de Octubre 2025 - 13:25hs
Olavarría
17°
 |  Política
 |  Legislativas 2025
 - 26 de Octubre de 2025 | 13:17

Elecciones 2025: para el mediodía votó el 23% del padrón a nivel nacional

Autoridades nacionales informaron que ya votó el 23% del padrón en estas elecciones 2025.

La Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, informó este domingo que hasta las 12 horas votó el 23% del padrón en estas elecciones 2025.

Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

Elecciones 2025: escrutinio provisorio y definitivo

El escrutinio provisorio surge de los datos informados en los telegramas y no tiene validez legal. El que sí tiene validez es el escrutinio definitivo, que comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones.

Se realiza a partir de las actas de escrutinio de cada mesa y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuáles se distribuyen los cargos. A diferencia del escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.

Además, a diferencia del provisorio, el escrutinio definitivo lo realiza la Justicia electoral de cada jurisdicción.

