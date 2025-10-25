Golf: Díaz Oviedo y Álvarez repitieron festejos

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para dos categorías para un importante número de deportistas.

Al igual que el pasado miércoles, Martiniano Díaz Oviedo fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con 66 golpes netos. Luis Fredes con 68 golpes y Maximiliano Suárez Prevost con 71 golpes completaron el podio.

También en De 14 al máximo el ganador volvió a ser repetido ya que se impuso Antonio Álvarez con 62 golpes, escoltado por Ricardo Grasselli y Sebastián Pando, ambos con 67 golpes.

El próximo desafío será el Premio “Juan C. Incaurgarat”, que se disputará el próximo fin de semana, y que servirá como Clasificación para el Campeonato del Club – Match Play, Memorial “Juan Minvielle”.

Fuente: prensa CAE