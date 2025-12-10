Pidieron la detención del hombre que atacó a su ex pareja con una cuchilla en el Barrio Pueyrredón

Luego de que este lunes trascendió la noticia de un violentísimo episodio ocurrido en una casa del Barrio Pueyrredón en donde un hombre de 24 años atacó a su ex pareja con una cuchilla provocándole lesiones, la fiscalía pidió que quede detenido dada la gravedad del hecho: ahora decide la Justicia.

El sujeto fue aprehendido en la vivienda de su ex pareja ubicada sobre Junín al 1200 en donde rompió la puerta de entrada y la atacó utilizando el arma blanca de 30 centímetros además de una varilla de metal con filo en la punta.

Efectivos del Comando de Patrullas se acercaron al lugar a raíz de un llamado al 911 y se encontraron con el violento hecho por lo que pusieron al olavarriense bajo custodia: quedó alojado en la sede de la Comisaría Primera a disposición de la UFI Nº5 que inició una causa caratulada en primera instancia como "Desobediencia, Violación de Domicilio, Daño y Lesiones".

Una vez en la comisaría, se comprobó que el hombre tenía una medida cautelar de prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de la Familia Nº2 de Olavarría a raíz de hechos caratulados como “Protección Contra La Violencia Familiar”.

En este contexto fue que la UFI Nº5 le solicitó a la Justicia que debido a la gravedad de los violentos hechos convierta la aprehensión del imputado en detención, para que continúe el proceso privado de su libertad.