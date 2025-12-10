Fútbol Femenino: Estudiantes fue campeón en Inferiores

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas femenina conoció a los elencos campeones en Sub14 y Sub17 y en ambas, fue consagración “Bataraz”.

Estudiantes logró quedarse con el campeonato del segundo torneo del año y ahora jugará por intentar ser el mejor del año.

En Sub14, el “Bata” aseguró el título tras vencer 2 a 0 a El Fortín, con goles de Bianca Beratz y Martina Campos.

La Sub 17 de Estudiantes logró la consagración con un triunfo por 1 a 0 frente a Municipales con gol de Franchesca Zanazzi.

En la tarde del jueves, en el “Tano Stuppia” del Club Municipales se jugarán las Finales Anuales. Desde las 17:00 Estudiantes enfrentará a Racing en Sub14 y una hora más tarde, en Sub17, el “Bata” enfrentará a Municipales.