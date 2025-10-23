Golf: Martiniano Díaz Oviedo y Antonio Álvarez resultaron ganadores

En el campo de golf del Club Estudiantes hubo, como cada mitad de semana, un Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.
Martiniano Díaz Oviedo con 33 golpes se impuso en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Néstor Leiva con 35 golpes y Miguel Stagnoli con 37 golpes.
Además, en De 14 al Máximo la victoria fue para Antonio Álvarez con 34 golpes con Carlos Blando y Santiago Botta con 35 golpes como escoltas.
La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Giant”.
