Golf: Martiniano Díaz Oviedo y Antonio Álvarez resultaron ganadores

En la jornada del pasado miércoles se completó una nueva fecha del Ranking “Destino Global” donde resultaron ganadores Martiniano Díaz Oviedo y Antonio Álvarez.

En el campo de golf del Club Estudiantes hubo, como cada mitad de semana, un Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

 

Martiniano Díaz Oviedo con 33 golpes se impuso en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Néstor Leiva con 35 golpes y Miguel Stagnoli con 37 golpes.

 

Además, en De 14 al Máximo la victoria fue para Antonio Álvarez con 34 golpes con Carlos Blando y Santiago Botta con 35 golpes como escoltas.

 

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Giant”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

