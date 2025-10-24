Pueblo Nuevo y San Martín, los campeones en el Oficial de Caballeros | Infoeme
Pueblo Nuevo y San Martín, los campeones en el Oficial de Caballeros

El “Lobo” en Primera Categoría y el “León” en Segunda, se consagraron campeones del Torneo Oficial de Parejas que llegó a su fin en el transcurso de la semana.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tiene nuevos campeones en otra de sus competencias oficiales, ya que se definió el Torneo Oficial de Parejas para las dos categorías.

 

En Primera Categoría, Pueblo Nuevo venció en dos partidos a San Martín y levantó el título en la noche del pasado jueves.

 

En el campeón jugaron Juan Pablo Notararigo, Martín Orradre y la suplencia de Ever Hammerschmidt, mientras que en el representativo de Sierras Bayas jugaron Gastón Tisera, Daniel Serantes y José Velázquez.

 

Previamente, en Hinojo, el festejo fue para San Martín que se impuso a Loma Negra.

 

Los resultados:

En Primera:

San Martín 8 – 12 Pueblo Nuevo

San Martín 9 – 12 Pueblo Nuevo

 

En Segunda:

San Martín 12 – 6 Loma Negra

 

Fuente: Diego Clar

 

