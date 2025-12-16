Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

Un soldado del Ejército Argentino que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado muerto este martes en uno de los puestos internos del predio, lo que generó alarma en la residencia oficial del presidente Javier Milei. El hecho es investigado por la Justicia federal y, por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas. Una de las más sonadas, por el momento, es la de un suicidio.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se encontraba prestando servicio de vigilancia al momento del episodio. Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el deceso.

La División de Análisis de la Información informó que Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos y habría fallecido luego de efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza.

Junto al cuerpo se halló una carta, presuntamente escrita por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia, donde indicaba que debía una fuerte suma de dinero.

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se hizo presente en el lugar para seguir de cerca el desarrollo de las actuaciones y supervisar las pericias ordenadas para esclarecer las circunstancias del hecho. En el operativo intervienen distintas áreas de las fuerzas federales.

"Grave incidente"

Desde el Gobierno nacional difundieron un comunicado oficial en el que confirmaron el episodio. “En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, señala el texto difundido por Presidencia.

“Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, agrega el comunicado.

Asimismo, se informó que, por disposición del Juzgado Federal interviniente, “se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”.

"Todas las hipótesis permanecen bajo análisis"

El joven integraba el Ejército Argentino, fuerza que tiene a su cargo tareas de custodia en áreas presidenciales, en particular en la Residencia de Olivos.

Si bien trascendió que una de las hipótesis bajo análisis apunta a una posible autodeterminación, desde el ámbito judicial aclararon que la investigación se encuentra en curso y que no hay conclusiones definitivas.

“La investigación está en pleno desarrollo y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, concluye el comunicado difundido por Casa Rosada. (DIB)