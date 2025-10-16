Hockey: las Damas, las únicas con programación

La competencia que organiza la Federación Tandilense de Hockey tuvo actividad para las Damas del Club Estudiantes en condición de visitante.

Las Damas de Estudiantes visitaron a Los Cardos en Tandil con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota con el partido de Primera suspendido por tormenta eléctrica. Además, se disputó como siempre el partido de Sub 12 Formativo para las más pequeñas.

Por otro lado, la actividad prevista para el pasado domingo para los Caballeros y las “Mamis” fue suspendida por el mal pronóstico del clima y el agua que se acumuló de las últimas lluvias.

Los resultados:

Sub14:

Los Cardos 2 – 2 (Clara Matharan y Juana Ripoll) Estudiantes

Sub16:

Los Cardos 5 – 0 Estudiantes

Sub19:

Los Cardos 4 – 6 (Elena Arcumano -2-, Teresa Arouxet y Victoria Meira -3-) Estudiantes

Primera:

Los Cardos 1 – 3 (Constanza Armesto y Victoria Meira -2-) Estudiantes (suspendido por tormenta eléctrica)

Fuente: prensa CAE