El HCD aprobó por unanimidad la creación de un fondo para obras de infraestructura productiva

En la 15° sesión ordinaria realizada este jueves en el Centro de Convenciones, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad la Ordenanza que propone la creación de un "Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial".

La iniciativa, que había sido impulsada por representantes de la Unión Industrial de Olavarría, la Asociación de Propietarios del Parque Industrial y la Cámara Empresaria, establece la afectación progresiva de una parte de la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene al desarrollo de infraestructura para el sector productivo y comercial del partido.

Los fondos afectados a este fondo serán destinados al desarrollo de obras vinculadas con la mejora de la infraestructura productiva del distrito, como accesos, iluminación, señalización y otras intervenciones orientadas al fortalecimiento del entramado económico local.

El texto aprobado establece que la afectación inicial de un 10% de los fondos recaudados por la Tasa de Seguridad e Higiene a partir del 2026, irá creciendo progresivamente a razón de un 10% anual hasta alcanzar el 50% en 2030.

Asimismo, la ordenanza establece la creación de un comité especial encargado de definir los criterios de inversión de los recursos afectados, con el objetivo de garantizar su aplicación transparente y orientada al fortalecimiento del sector productivo.

La ordenanza fue sancionada con el voto favorable de todos los bloques políticos que integran el HCD en una sesión que contó con representantes de las instituciones que presentaron el proyecto.