Nicolás Benito: “Fue un campeonato soñado”

Nicolás Benito se consagró campeón de forma anticipada dentro de la Clase Uno del Turismo Pista y consumado el campeonato habló con la prensa oficial del campeonato.

Benito se quedó con el trofeo mayor en el autódromo de La Pampa tras arribar 12° a bordo del Fiat Uno del MDS Racing y con la motorización de Sergio Pasquale. Con las matemáticas a su favor, el crédito de Olavarría administró el riesgo en Toay, siendo séptimo en los entrenamientos, tercero en la clasificación y en su serie. Ya en la final, buscó el triunfo, pero ante la imposibilidad de lograr aseguró el resultado que le permitió festejar.

El olavarriense edificó un certamen con gran contundencia, sumando, hasta el momento, cuatro triunfos, misma cantidad de pole position, un podio y cuatro éxitos en series.

“Tengo sensaciones muy raras porque fue una carrera con mucha adrenalina, se terminó por tiempo, me avisan que soy campeón y sinceramente no caigo de lo que pasó. Estoy emocionado por el logro, pero como todo llegó tan rápido porque hace dos años no nos veíamos así en el Turismo Pista y el título lo consigamos de esta manera es difícil de creerlo. Sergio Di Pascuale me dijo que esto es paso a paso e hicimos un año de aprendizaje, donde fuimos protagonistas y quedamos con el número 3, que no era poca cosa”, relató Benito.

Y agregó: “En 2025 renovamos las expectativas junto a un nuevo equipo, al cual le entregamos resultados rápidamente, ganando las tres primeras fechas, lo cual fue impensado y de ahí en más la temporada fue tremenda, ya que supimos ganar como así también sumar fuerte cuando no éramos del todo competitivos. Fue un campeonato soñado, creo yo”.

Para cerrar, Benito hizo un análisis de lo que fue performance durante el fin de semana. “Esto es algo que se buscó tanto tiempo, que cuando llega cuesta caer. Hace unos años nos juntábamos con amigos a ver las carreras de Leopoldo Cirioli, que se largaban temprano y siempre décimos ‘que lindo sería estar ahí’ y ahora ser campeón es algo raro, pero estoy muy contento. La carrera fue apretada y con mucho viento, así que intentamos ir para adelante. Hacía señas para escaparnos, pero no se pudo y en el cierre se juntó todo el pelotón por lo que la definición fue para el infarto”, concluyó.

Fuente: Turismo Pista