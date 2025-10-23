Pablo Quirno, el segundo de Luis Caputo, reemplaza a Gerardo Werthein como canciller

El actual Pablo Quirno , será el nuevo, en reemplazo de Gerardo Werthein , que le presentó su renuncia al presidente Javier Milei.

La jugada del Gobierno subió las acciones del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el nuevo canciller oficiaba como segundo suyo. Sin experiencia diplomática, pero con estrechos vínculos en Wall Street, Quirno hasta ahora ahora compartía también el cargo de secretario de Relaciones Económicas el Palacio San Martín.

En el comunicado oficial, Milei describe a Quirno como “ miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

Además, sostiene que el flamante ministro “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno” y que pondrá foco “en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.

En tanto, agradeció a Werthein “por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo ayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”.

La salida de Werthein se efectivizará el lunes, después de las elecciones, y Quirno entrará al jugar en el nuevo tablero en el marco de una modificación mayor: ya se anunció la salida de Mariano Cúneo Libarona de Justicia y lo propio harán Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa por ser candidatos a legisladores.

Quién es Pablo Quirno

Desembarcó en el Gobierno nacional, en 2023, y fue parte de la administración de Cambiemos y ex miembro del directorio del Banco Central en un breve lapso del gobierno de Mauricio Macri.

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan.

J ustamente el CEO del JP Morgan está de visita en el país y se reunirá mañana con Caputo, en lo que se especula será una cumbre para terminar de delinear un préstamo de bancos privados de Estados Unidos al Gobierno por US$20.000 millones.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

En la función pública ingresó el 29 de febrero de 2016, cuando fue designado como “Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas” por el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Casi un año más tarde, en enero de 2017 pasó a ser la mano derecha de Luis Caputo, convirtiéndose en su Jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas, desde donde colaboró con las negociaciones para concretar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). También impulsó la iniciativa de Participación Público–Privada.

En julio de 2018, ingresó al Directorio del Banco Central, a pedido de Caputo que había asumido la presidencia del organismo. A tres meses de su nombramiento dejó el cargo. (DIB)